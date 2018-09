FN fryktar humanitær katastrofe i Idlib i Syria

utenriks

På eit pressemøte i Genève måndag sa Mark Lowcock at det må finnast måtar å handtera dette på som ikkje fører til den verste humanitære katastrofen, med dei største tapstala, i dette hundreåret.

Bakteppet for åtvaringa er at syriske regjeringsstyrkar, støtta av Russland og Iran, samlar seg i forkant av det alle fryktar blir ein massiv militær framstøyt mot den opprørskontrollerte enklaven med rundt tre millionar innbyggjarar.

Sidan 2015 har Idlib blitt ein tilfluktsstad for ein myriade av grupper som slåst mot Assad-regimet: sekulære opprørarar, islamistar, syriske jihadistar med band til al-Qaida og fleire tusen framandkrigarar som ingen heilt veit kven kontrollerer.

Ifølgje FN er halvparten av innbyggjarane i byen Idlib og området ved same namn interne flyktningar frå andre delar av Syria.

Lowcock seier at det er mange krigarar frå ei rekkje grupperingar, men at det er «hundre kvinner og barn for kvar krigar».

(©NPK)