Ekstremvêret Florence frå storm til orkan

Ekstremvêret Florence har vakse over Atlanterhavet og nådde orkan styrke søndag morgon lokal tid, med vind over 33 meter per sekund, opplyser USAs nasjonale orkansenter (NHC). Søndag kveld var vinden oppe i nesten 39 meter per sekund, og NHC åtvarar om at det truleg blir ein svært farleg orkan i dagane framover.

Klokka 17 lokal tid låg Florence 1.160 kilometer søraust for Bermuda og bevegde seg vestover. NHC anslår at orkanen kan auke på til orkan kategori 4, med vedvarande vindstyrke over 58 meter per sekund innan tysdag.

NHC seier det er for tidleg å seie akkurat kvar uvêret vil treffe fastlandet i USA, ettersom vêrsystemet framleis er såpass langt unna.

Styresmaktene i delstatane Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina og Virginia er i gang med førebuingar, og befolkninga er bedt om å stålsette seg, ikkje berre for ein skikkeleg orkan eller storm, men også for flaum. Når ekstremvêret treffer fastland, er vindstyrken venta å minke, men når vindstyrken går bed, vil ikkje dei store nedbørsmengdene bli fordelt over like store område. Dermed vil lågare vindstyrke kunne medføre meir flaum.

Guvernørane i Georgia, South Carolina og North Carolina har allereie erklært unntakstilstand mens dei ventar på at Florence treffer kysten, noko NHC meiner vil skje torsdag.

