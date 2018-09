Dei borgarlege seier nei til samtalar med SD

utenriks

– Jimmie Åkesson har no invitert Ulf Kristersson (METER) og Ebba Busch Thor (KD) til samtalar, stadfestar stabssjefen til SD-leiaren Mikael Eriksson til avisa.

Invitasjonen blei sendt måndag ettermiddag, like etter at partileiaren i SD hadde hatt møte. Det tok ikkje lang tid før dei to borgarlege partileiarane takka nei.

KDs pressesjef Martin Kits stadfestar at invitasjonen har komme, men at det ikkje er aktuelt med slike samtaler, fortel Dagens Nyheter. Det same seier pressesjefen for Moderaterna Cherine Khalil.

– Vi takkar sjølvsagt nei, seier ho i ein kommentar.

I valet søndag enda SD med 17,8 prosent av stemmene og får dermed ein sterk vippeposisjon i Riksdagen.

Både Moderaterna og KD har gjennom heile valkampen vore tydelege på at dei ikkje vil ha regjeringsforhandlingar med Sverigedemokraterna.

