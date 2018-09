Alibaba-gründer går av som styreleiar om eitt år

utenriks

Gründeren blir verande i stillinga i ytterlegare 12 månader for å sikre ein god overgang til etterkommar Daniel Zhang, som i dag er administrerande direktør.

Ma er venta å kunngjere ein plan for framtida måndag formiddag, og det har vore knytt stor spenning til hans rolle i Alibaba. I eit intervju med The New York Times før helga sa hovudpersonen sjølv at han ønskte å konsentrere seg meir om utdanninga si.

I eit anna intervju, med Bloomberg TV, har Ma sagt at han ønskte å gi seg mens leiken var god.

– Det er mykje eg kan lære av Bill Gates. Eg kan aldri bli like rik, men ein ting eg kan gjere betre, er å trekke meg tilbake tidlegare, sa Ma.

