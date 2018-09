28.000 stemmer skil blokkene i Sverige

utenriks

Då stemmene frå 99,97 prosent av valdistrikta var talde opp måndag morgon, hadde dei raudgrøne partia sikra seg eit knappast mogleg forsprang med 144 mandat mot 143 for partia i den borgarlege Alliansen.

Berre 28.000 stemmer skilde dei to blokkene, og statsvitaren Mikael Gilljam anslår at det står att å telje opp rundt 200.000 utanlands- og førehandsstemmer, i tillegg til dei to valkretsane som står att. Det kan vere nok til å forskyve balansen i borgarleg favør.

Ved valet i 2014 var det snakk om drygt 192.000 slike stemmer. Desse innebar at Moderaterna og Miljöpartiet fekk 0,1 prosentpoeng høgare oppslutning, mens Socialdemokraterna tapte 0,2 prosentpoeng. For dei andre partia var det inga endring.

Ved valet i år kan desse stemmene få større følgjer, ettersom dei borgarlege partia vanlegvis gjer det sterkt blant veljarar i utlandet. Ein tilsvarande tendens er derimot ikkje å finne i førehandsstemmene.

Kan bli stemt ut

Statsminister Stefan Löfven gjorde det natt til måndag klart at han inntil vidare aktar å bli sitjande, til protestar frå opposisjonen.

Alliansen og Sverigedemokraterna kan likevel lite gjere før Riksdagen trer saman 25. september.

– Om ikkje Löfven sjølv går av, så får vi stemme han vekk om nokre veker, seier Moderaternas partisekretær Gunnar Strömmer i TV4.

Dersom Sverigedemokraterna støtter Alliansen, vil Riksdagens nyvalde talmann måtte sondere terrenget og foreslå ein ny statsminister.

Avhengig av SD-støtte

Ettersom ingen av blokkene har fleirtal, vil både Löfven og Moderaternas leiar Ulf Kristersson vere avhengig av støtte frå Sverigedemokraterna for å kunne danne regjering. Det er eit parti dei begge nektar å samarbeide med.

Sverigedemokraternas leiar Jimmie Åkesson gjentok måndag at han meir enn gjerne forhandlar med alle og han understreka også at partiet er villig til å inngå kompromiss.

– Vi har 62 mandat, noko som inneber at vi ikkje kan få igjennom alt. Men eg forventar innverknad som står i forhold til størrelsen vår, seier han til Sveriges Radio.

