Skjelvet kom klokka 21.12 lokal tid og hadde ein djupn på 93,5 kilometer omtrent midt i det søramerikanske landet.

Personar frå fleire forskjellige provinsar skriv på Twitter at dei kunne føle skjelvet, men det er ikkje meldt om skadde. Fordi Ecuador ligg mellom to tektoniske plater, er landet svært utsett for jordskjelv.

