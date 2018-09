62-åring frikjent for drap etter åtte år i fengsel i Sverige

utenriks

Mannen har heile tida nekta for å ha drepe ein mann i 70-åra i kommunen Solna i 2009. 62-åringen vart i oktober 2010 dømt for å ha drukna mannen i eit badekar, men er no frikjent på alle punkt.

Ifølgje Svea hovrätt, som er ein av seks ankedomstolar i Sverige, har ikkje ekspertar kunne fastslå korleis dødsfallet skjedde.

– Dette, i tillegg til at eitt sentralt vitne har gitt opplysningar som ikkje er truverdige, er dei viktigaste grunnane til at hovrätten no ikkje reknar at aktoratet har lykkast med å bevise at mannen er skuldig i drap, skriv ankedomstolen i ei pressemelding.

I vår tillét svensk høgsterett saka ført på nytt i det som svarar til lagmannsretten i Noreg. Rettssaka gjekk føre seg i Svea hovrätt i august, og 24. august – dagen etter at saka vart avslutta, avgjorde retten at mannen skulle sleppast fri i påvente av dommen. Både 62-åringen og hans advokat tolka dette som eit signal på at han ville bli frikjent.

