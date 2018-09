USA, Tyskland, Frankrike og Canada meiner Russland gav grønt lys for spion-forgifting

utenriks

Dei fire landa i tillegg til Storbritannia opplyser også at dei er fullstendig overbevist om at drapsforsøket på den tidlegare russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i Salisbury med nesten heilt sikkert blei godkjent på eit høgt nivå i den russiske regjeringa.

Det kom fram i ei felles fråsegn frå dei fem landa i London torsdag ettermiddag, same dagen som britane har kalla inn FNs tryggingsråd til møte i New York for å presentera nye opplysningar i saka.

Storbritannias statsminister Theresa May sa onsdag at den britiske påtalemakta har sterke bevis for at to namngjevne russiske agentar frå den militære etterretningsorganisasjonen GRU utførte nervegiftangrepet.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov avviste torsdag skuldingane.

(©NPK)