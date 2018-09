Trump vil ha ny avtale om migrantbarn

utenriks

Tryggingsdepartementet i USA opplyste torsdag at dei ikkje lenger vil etterleva ein avtale frå 1997 som skal sikra at barn av immigrantar ikkje blir haldne innesperra i meir enn 20 døgn.

Immigrasjonsstyresmaktene vil dermed kunne halda barnefamiliar innesperra lengre, men strekar under at nye reglar skal sikra at barna blir behandla betre.

Avgjerda til Trump-administrasjonen vil nokså sikkert bli møtt med sterke protestar og bli prøvd for retten. Tidlegare i år sette ein føderal dommar foten ned for eit anna forsøk frå administrasjonen, som ønskte å halda migrantfamiliar med barn innesperra lengre på mottak.

(©NPK)