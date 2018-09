Stoltenberg: Makedonia må fullføra namneendring for å bli NATO-medlem

utenriks

Det sa Stoltenberg torsdag då han møtte Makedonias statsminister Zoran Zaev for å visa støtte til folkeavstemminga som skal haldast 30. september. Der skal makedonarane stemma over endringa av namnet på landet.

Bakgrunnen er eit langvarig gresk krav frå Hellas om at nabolandet ikkje får lov til å heita Makedonia fordi Hellas har ein eigen region med det same namnet. Regjeringa i Makedonia inngjekk tidlegare i år ein avtale med Hellas om å endra namn til Nord-Makedonia, ei løysing som også Stoltenberg støttar.

Nasjonalforsamlinga ratifiserte avtalen, men president Gjorge Ivanov la ned veto og nekta å signera han. Dei folkevalde ratifiserte avtalen på nytt to veker seinare og overprøvde dermed vetoet. Namneendringa kan no først skje etter at det er halde folkeavstemming.

Også andre vestlege leiarar stiller seg bak kampanjen til Zaev for namnebyte. Fredag og laurdag reiser statsminister i Austerrike Sebastian Kurz og Tysklands statsminister Angela Merkel til Skopje for å visa støtta si.

