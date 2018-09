Seehofer: Migrasjon er rota til alle politiske problem i Tyskland

utenriks

I eit intervju med den tyske avisa Rheinische Post seier Seehofer at migrasjon er faktoren som har løyst ut frammarsjen til ytre høgrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD) og ført til at Tyskland er eit «delt land der dei store politiske partia manglar støtte».

– Migrantspørsmålet er rota til alle politiske problem i dette landet. Eg har sagt dette i tre år, seier Seehofer.

Utsegna kjem berre to månader etter at den konservative ministeren var nær ved å torpedera regjeringskoalisjonen til statsminister Angela Merkel då han truga med å ta til å avvise migrantar på grensa. Seehofer er leiar for CSU, det erkekonservative søsterpartiet til Merkels parti. CDU.

I intervjuet torsdag kommenterer Seehofer også for første gong masseprotestane som har skjedd i byen Chemnitz den siste tida. Dei starta som følgje av drapet på ein 35 år gammal tysk mann i slutten av august. Tre asylsøkarar er sikta i saka.

– Det er sinne og frustrasjon over dette drapet som eg kan forstå, seier den tyske innanriksministeren.

– Viss eg ikkje var minister ville eg vore ute i gatene som borgar, men sjølvsagt ikkje med dei radikale, strekar han under.

Ytre høgregrupper og tusenvis av lokale innbyggjarar var med i Chemnitz-protestane, og fleire blei skadde då nokre av dei barka saman med motdemonstrantar. I ettertid har fleire etterlyst ei fordømming av valden frå Seehofer.

Innanriksministeren strekar under at han har «null toleranse for krefter som tek til orde for eller gjennomfører vald, inkludert mot politiet».

(©NPK)