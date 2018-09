Russland: Uakseptabelt å klandre Putin for Skripal-attentatet

utenriks

– For oss er alle slike skuldingar mot den russiske leiinga uakseptable, seier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Russiske styresmaktene har lenge nekta for å ha noko å gjere med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia i Salisbury. Men dei har sagt seg villige til å samarbeide om å etterforske hendinga.

– Verken Russlands toppleiing, dei under der igjen, eller andre offisielle representantar hadde noko som helst å gjere med det som skjedde i Salisbury, seier Peskov.

Har ansvaret

Fråsegna er eit svar på eit radiointervju Storbritannias sikkerheitsminister Ben Wallace gjorde med BBC torsdag. Der fekk han spørsmål om han meiner Putin har ansvaret for angrepet.

– Til sjuande og sist har han det, i kraft av at han er Russlands president. Det er hans regjering som styrer og finansierer den militære etterretningsorganisasjonen GRU via forsvarsdepartementet, svarte Wallace.

– Eg trur ingen ville sagt at Putin ikkje har kontroll på staten sin, og GRU handlar definitivt ikkje på eiga hand. Organisasjonen er tett knytt til den russiske generalstaben og forsvarsministeren, og gjennom det til Kreml og presidentkontoret, sa Wallace vidare.

Etterforskar ikkje

Storbritannias statsminister Theresa May sa onsdag at britisk påtalemakt har sterke bevis for at to agentar frå GRU utførte nervegiftangrepet. Blant anna viste ho til at politiet fann spor av Novitsjok på hotellrommet til russarane i London.

Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov vart sikta in absentia for å ha planlagt drap, for drapsforsøk og for å ha brukt nervegifta Novitsjok mot Skripal og dottera 4. mars i år.

Kreml-talsmann Peskov seier Russland ikkje har nokon grunn til å etterforske dei to, ettersom Storbritannia ikkje har bedt om slik russisk bistand.

Utvisingar

I kjølvatnet av det som skjedde i Salisbury, har Storbritannia og deira allierte utvist fleire titals russiske diplomatar. Russland har svart med same mynt. USA har i solidaritet med Storbritannia innført nye sanksjonar mot Russland.

Skripal og dottera overlevde giftangrepet, men restar av Novitsjok er funne i ei parfymeflaske som vart plukket opp av ein tilfeldig person veker etterpå. Kjærasten til mannen, Dawn Sturgess, fekk flaska og døydde av giftrestane.

