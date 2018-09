Pence og Pompeo avviser å ha skrive Trump-kronikk

utenriks

Mange har spekulert om at det var visepresident Mike Pence som skreiv den oppsiktsvekkjande anonyme kronikken, ettersom ordet «lodestar» vart brukt i ein omtale av tidlegare senator John McCain. Lodestar er eit gammaldags uttrykk Pence skal ha brukt fleire gonger.

Ein talsperson for Pence avviser likevel at visepresidenten er forfattaren.

– Visepresidenten brukar namnet sitt når han skriv kronikkar, tvitrar Pences kommunikasjonssjef Jarrod Agen.

– New York Times burde skamme seg og det burde også personen som skreiv den falske, ulogiske og feige kronikken. Vårt kontor er heva over slike amatørmessige handlingar, skriv han vidare.

– Bedragersk

Tidlegare torsdag avviste også utanriksminister Pompeo å ha stått bak kronikken.

– Det bør ikkje overraske nokon at New York Times, ei liberal avis som konstant angrip administrasjonen, vel å trykkje eit slikt stykke, sa Pompeo.

I den usignerte kronikken skriv forfattaren at medlemmer av Trumps eigen stab ser på presidenten som ein fare for nasjonen og at det er organisert, men skjult, motstand mot han.

– Avisa burde ikkje ha tatt ordet til ein misnøgd, bedragersk aktør for god fisk. Det er mest av alt trist, sa Pompeo, som tysdag var på besøk i India.

Pompeo seier det einaste alternativet for den som ikkje utfører ordrane til sjefen, er å trekkje seg.

– Ikkje min

– Denne personen valde i staden, ifølgje New York Times, ikkje berre å bli verande, men å undergrave det president Trump og denne administrasjonen prøver å gjere, seier Pompeo.

– Eg må seie at eg finn forsøka frå media på å undergrave denne administrasjonen svært urovekkjande, legg han til.

The New York Times beskriv kronikkforfattaren som ein framståande tenestemann i Det kvite hus, og Trumps administrasjon prøver no febrilsk å finne ut kven det er.

(©NPK)