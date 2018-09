Kim og Moon møtest for å diskutere atomnedrusting

utenriks

Kim møtte onsdag den sørkoreanske delegasjonen leidd av spesialutsending Chung Eui-yong i Pyongyang. På møtet vart partane einige om rammene for eit toppmøte mellom Kim og Moon seinare i september, bekreftar sørkoreanske styresmakter.

I etterkant av møtet har det myndigheitskontrollerte nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA publisert ei sak der Kim blir sitert på at han ønsker «fullstendig å eliminere faren for ei væpna konflikt og frykta for krig på Koreahalvøya».

Den nordkoreanske leiaren seier vidare at han vil forvandle Koreahalvøya til «ei vogge av fred, utan atomvåpen og atomtruslar».

USAs president Donald Trump og Kim kom til ei vag semje om atomvåpennedrusting i juni i år då dei to møttest i Singapore, men sidan det har ting gått i stå. To månader seinare konkluderte Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) med at ingenting indikerer at Nord-Korea har stoppa sin kjernefysiske aktivitet.

Trump avlyste utanriksminister Mike Pompeos reise til Nord-Korea i førre veke på grunn av mangel på framgang i prosessen.

(©NPK)