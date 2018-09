IS tar ansvaret for angrep mot bryteklubb i Kabul

utenriks

Over 90 andre vart såra i angrepet mot bryteklubben i Dashte Barchi-nabolaget vest i Kabul, der det i hovudsak bur sjiamuslimar.

Ein sjølvmordsbombar utløyste først ei sprengladning inne i lokalet. Tryggingsstyrkar, helsearbeidarar og journalistar kom raskt til staden, og mange av dei vart offer for ei bilbombe som eksploderte 40 minutt seinare.

IS tar i ei kunngjering i propagandakanalen Amaq på seg ansvaret for angrepet og hevdar at det var retta mot «fråfalne», ei nemning den sunnimuslimske gruppa nyttar om sjiamuslimar.

IS' afghanske fløy har stått bak ei rad liknande angrep mot sjiamuslimar i Afghanistan det siste året. Det siste fann stad 15. august, då minst 48 menneske, dei fleste studentar, vart drepne i eit angrep mot ein skule vest i Kabul.

Sidan januar har minst 16 angrep ramma den afghanske hovudstaden, med over 400 drepne.

(©NPK)