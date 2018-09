Hydro underteikna avtale med brasilianske styresmakter

utenriks

I byrjinga av mars påla brasilianske styresmakter Hydro å halvere produksjonen ved verdas største aluminaraffineri Alunorte. Det skjedde etter at selskapet vart skulda for utslepp som forureina drikkevatnet for hundrevis av familiar i delstaten Pará i samband med kraftig regn i februar.

I august sende brasilianske styresmakter eit løysingsforslag til Hydro, og torsdag har partane skrive under på ein teknisk og ein sosial avtale, skriv Hydro i ei pressemelding.

Tiltak og bøter

Den tekniske avtalen inneheld ei rad initiativ, deriblant fleire studiar, som vil blir følgde opp av ein komité med deltaking frå lokalsamfunnet. Alunorte anslår at investeringane og kostnadane knytt til den tekniske avtalen utgjer 60 millionar brasilianske real, drygt 120 millionar kroner.

I tillegg skal Alunorte betale snautt 135 millionar kroner for matkupongar til familiar som bur i området omkring elva Murucupi. Bøtene Alunorte skal betale, er fastsett til 33 millionar real, drygt 65 millionar kroner.

Store investeringar

Den sosiale avtalen slår fast at Alunorte skal investere meir enn 300 millionar kroner i prosjekt som støttar berekraftig utvikling i definerte lokalsamfunn nær Alunorte, heiter det i pressemeldinga. Planen er å investere i bustadar og urban infrastruktur.

Pengane kjem i tillegg til dei 200 millionar kronene Alunorte allereie har kunngjort at dei vil investere i lokalsamfunnet gjennom eit anna prosjekt.

– Dette er ein milepæl i arbeidet for å ta opp att normal drift ved Alunorte, seier John Thuestad, konserndirektør og leiar for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

Permitterte tilsette

Bakgrunnen for konflikten er kraftig regn som i februar førte til flaum i området der aluminaraffineriet Alunorte ligg. Brasilianske styresmakter meiner Alunorte forureina drikkevatnet. I pressemeldinga skriv Hydro likevel at interne og eksterne undersøkingar bekreftar at det ikkje har vore overløp frå bauksittrestdeponia eller farlege utslepp i samband med det kraftige regnvêret.

Hydro bekreftar at Alunorte har produsert med 50 prosent kapasitet sidan 1. mars, slik brasilianske styresmakter har pålagt dei. I juli permitterte Hydro 80 tilsette i inntil fem månader ved bauksittgruva Paragominas, og avslutta kontrakten for 175 innleigde.

Alunorte er verdas største aluminaraffineri med rundt 2.000 eigne tilsette. Hydro eig 92,1 prosent i Alunorte.

(©NPK)