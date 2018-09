EU gjev grønt lys for kjøpet til Apple av Shazam

utenriks

– Etter nøye gjennomgang av brukar- og musikkdataa til Shazam har vi konkludert med at oppkjøpet til Apple av selskapet ikkje avgrensar konkurransen i den digitale musikkstrøymingsmarknaden, seier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Det var Noreg, Sverige, Island, Frankrike, Austerrike, Spania og Italia som bad EU-kommisjonen om å granska oppkjøpet, sjølv om det ikkje var så stort at selskapa hadde plikt til å informera EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen starta granskinga si i april i år, og gav då uttrykk for at oppkjøpet kunne avgrensa valet i strøymetenester og gje Apple urimelege fordelar. No er tonen ein annan.

– Tilgang til dataopplysningane til Shazam vil ikkje i auka evna til Apple til å retta seg inn mot musikkentusiastar noko særleg, seier Vestager. Ho legg til at oppkjøpet heller ikkje vil gje Apple nokon vesentlege fordelar via auka brukarmasse gjennom appen til Shazam.

Apple sluttførte avtalen om å ta over Shazam i desember i fjor. Verdien av oppkjøpet er ikkje offentleg kjent, men ifølgje Financial Times kan prisen ha vore rundt 400 millionar dollar.

Shazam blei grunnlagt i 1999. Tenesta går ut på at ein med eit klikk kan identifisera kva låt som blir spelte på til dømes radio, ein fest eller som bakgrunnsmusikk.

Selskapet har registrert 1 milliard nedlastingar av appen sin, men har slite med å tena pengar på teknologien.

(©NPK)