Burberry fasar ut ekte pels

utenriks

I ei fråsegn torsdag seier selskapet at det ikkje vil vere ekte pels på nokon av produkta dei viser fram under London Fashion Week seinare denne månaden. Dei seier også at dei skal fase ut eksisterande produkt som inneheld ekte pels.

– Moderne luksus betyr å vere sosialt og miljømessig ansvarleg, seier Burberry-sjef Marco Gobbetti.

Selskapet har ifølgje fråsegna berre hatt avgrensa bruk av ekte pels dei siste åra. Desse kleda har hatt pels frå hare, rev, mink og asiatisk vaskebjørn.

Av same fråsegn går det fram at dei heller ikkje lenger skal brenne produkt som ikkje blir selde.

– Dette byggjer på måla vi staka ut i fjor som del av vår femårige ansvarlegheitsstrategi. Målet er å få bukt med årsakene til sløseri, seier Gobbetti.

– Vi gjenbrukar, reparerer, donerer eller resirkulerer allereie enkelte usalbare produkt og vil fortsette å utvide dette til å gjelde fleire, seier Gobbetti.

I fjor brann Burberry uselde klede, tilbehøyr og parfyme verdt til saman 310 millionar kroner, ifølgje den siste årsrapporten i juli.

