Britane gir Putin ansvaret for Skripal-attentatet

Britane skuldar to tilsette i russisk militæretterretning for å ha nytta nervegifta Novitsjok i eit forsøk på å drepe den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia i Salisbury 4. mars i år.

I eit radiointervju med BBC fekk Wallace spørsmål om han meiner Putin ber ansvaret for angrepet.

– Til sjuande og sist gjer han det, i kraft av at han er Russlands president og av at det er hans regjering som styrer og finansierer militæretterretninga GRU via forsvarsdepartementet, svarar Wallace.

– Eg trur ingen ville sagt at Putin ikkje har kontroll på staten sin, og GRU handlar definitivt ikkje på eiga hand. Det er leidd og knytt til begge dei øvste medlemmene av Russlands generalstab og forsvarsministeren, og gjennom det til Kreml og presidentkontoret, seier Wallace vidare.

Storbritannia har også tidlegare retta peikefingeren mot Russland etter giftangrepet. Russland har svart med kraftig avvising.

I kjølvatnet har Storbritannia og deira allierte utvist fleire titals russiske diplomatar, og Russland har svart med same mynt. USA har i tillegg innført nye sanksjonar mot Russland på grunn av angrepet.

Skripal og dottera overlevde giftangrepet, men restar av Novitsjok er funne i ei parfymeflaske som vart plukka opp av ein lokal mann veker etterpå. Kjærasten til mannen, Dawn Sturgess, fekk flaska og døydde.

