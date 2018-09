– Full tillit til Storbritannias syn på spion-forgifting

utenriks

Dei fire landa i tillegg til Storbritannia opplyser også at dei er heilt overbevist om at drapsforsøket på den tidlegare russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i Salisbury nesten heilt sikkert blei godkjent på eit høgt nivå i den russiske regjeringa.

– Vi har full tillit til den britiske vurderinga, og til at denne operasjonen nesten heilt sikkert blei godkjent på eit høgtståande regjeringsnivå, heiter det i fråsegna.

Fråsegn frå dei fem landa kom torsdag, før eit møte som britane kalla inn til i FNs tryggingsråd i New York for å presentera nye opplysningar i saka.

– Løgnaktige skuldingar

Under møtet i Tryggingsrådet slo den russiske FN-ambassadøren Vasily Nebenzia tilbake og skulda Storbritannia for å «koka i hop ei ugrunna og løgnaktig blanding av fakta».

– Britane prøver å skapa sensasjon ved å leggja ut bilete av mistenkte og andre detaljar, sa Nebenzia. Han tok opp at Russland nektar for å vera innblanda i nervegiftangrepet i Salisbury og sa vidare at britiske styresmakter har avvist å samarbeida om etterforskinga med russiske styresmakter.

Etterretningsagentar

Storbritannias statsminister Theresa May sa onsdag at den britiske påtalemakta har sterke bevis for at to namngjevne russiske agentar frå den militære etterretningsorganisasjonen GRU utførte nervegiftangrepet.

– Kunngjeringa i går frå May styrkjer formålet vårt vidare om at vi framleis må stå saman for å avverja fiendtlege aktivitetar i regi av utanlandske etterretningsnettverk på territoria våre, halda oppe forbod mot kjemiske våpen, verna borgarane våre og forsvara oss frå alle former for vondsinna statleg aktivitet retta direkte mot oss og samfunna våre, skriv dei fem landa i fråsegna si.

(©NPK)