Uvêret Gordon trefte USA som sterk storm

Den tropiske stormen Gordon var venta å bli oppgradert til orkan omtrent då den trefte golfkysten, men for å vere klassifisert som orkan, må det 32 meter per sekund til. Ifølgje The National Hurricane Center var den vedvarande vindstyrken oppe i 30,5 meter per sekund då stormen trefte land.

Det er venta at stormen vil minke raskt i styrke når den trekkjer innover Mississippi og Louisiana onsdag, og vidare inn gjennom Arkansas torsdag. Det er vidare meldt 100–200 millimeter nedbør i dei områda som blir ramma av stormen, med melding om stormflo og tilhøyrande varsel sendt ut.

Dermed kan det sjå ut til at det ikkje blir så ille som frykta denne gongen. Styresmaktene i Mississippi og Alabama har i forkant av Gordon erklært unntakstilstand. Folk langs kysten har hamstra inn batteri og vatn, og lagt ut sandsekker for å hindre at heimane blir overfløymde.

