Tyfonen Jebi tok ti liv i Japan

Fleire tusen menneske vart onsdag evakuerte med bussar og båtar frå den internasjonale lufthamna Kansai.

Då uvêret herja som verst, krasja eit tankskip inn i ein bru som går ut til øya der flyplassen ligg. Brua fekk store skadar, og rundt 3.000 menneske vart isolerte på øya.

Kjellaren og delar av rullebana på flyplassen vart overfløymd, og det er ikkje kjent når den kan opne igjen.

Tyfonen Jebi ramma kysten sørvest i Japan tysdag. Her ligg Osaka, ein av dei største byane i verda, og nokre av Japans viktigaste industriområde.

Vindkast på 60 meter per sekund vart registrert, mens den vedvarande vindstyrken låg på 45 meter per sekund. Tak vart rivne av bygningar, store kranar velta og lastebilar vart blåst over ende. 33 meter per sekund blir rekna som grensa for orkan.

Minst ti menneske er bekrefta omkomme som følgje av uvêret. I tillegg er over 600 skadde, ifølgje lokale medium. Over 400.000 var onsdag framleis utan straum.

I sommar vart Japan først ramma av rekordkraftig regn og flaum, og deretter dei høgste temperaturane som nokon gong er registrert i landet. Fleire hundre menneske omkom i flaumen og hetebølgja.

