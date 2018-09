Sverigedemokraterna-topp trekkjer sitt kandidatur før valet

utenriks

I ein kommentar seint tysdag seier SD-leiar Jimmie Åkesson at det var ei klok avgjerd, sett i lys av det kommande valet.

– Det er heilt rett. Han har gjort feil, og det blir veldig vanskeleg, basert på det som er komme fram, å raskt gjenopprette nokon form for tillit, og definitivt ikkje innan søndag, seier Åkesson.

Bakgrunnen for at Jakobsson trekkjer seg, er avsløringar i Aftonbladet om at han har latt skattebetalarane betale for private drosjereiser, overnatting for familien på reiser og ei reise til partileiar Åkessons såkalla «glitterfest» i februar i år.

Ifølgje avisa har Jakobsson på under fire år i Riksdagen brukt over 300.000 kroner på drosje. Fleire hundre av reisene var mellom heimen i Sörmland og arbeidsplassen i Riksdagen, ei strekning på over 80 kilometer. Kvitteringane sende han til Riksdagen. Jakobsson hadde elles årskort på offentleg transport, betalt av Riksdagen. Taxi skal berre brukast når det ikkje er andre alternativ.

Jakobsson seier i ei pressemelding tysdag kveld at han har eit ønske om å rette opp feil han har gjort.

– Trass i dette opplever eg at skuldingane og mistankane mot meg tar opp plass som våre partileiarar treng for å kommunisere vår politikk, forklarar han.

SD har også tidlegare uttalt at tilliten til Jakobsen er blitt svekt.

