Domstol: Frankfurt må innføre dieselforbod

utenriks

Rettsavgjerda i ein domstol i Wiesbaden kom onsdag etter at miljøverngruppa Deutsche Umwelthilfe hadde gått til sak. Gruppa meinte Frankfurt ikkje innfrir EUs miljøkrav.

Det er ikkje umiddelbart klart kor mange køyretøy som blir ramma, eller kor breidt forbodet vil ramme.

Hamburg innførte 31. mai, som den første tyske byen, dieselforbod for å betre luftkvaliteten. Forbodet gjeld berre delar av byen og rammar spesielt gamle køyretøy, men alle dieselkøyretøy som ikkje innfrir Euro 6-krava, er omfatta.

Styresmaktene i Stuttgart planlegg å forby gamle dieselkøyretøy frå delar av byen neste år.

Forureining frå dieselbilar har blitt eit hett diskusjonstema i Tyskland, spesielt etter at det blei avslørt at den tyske bilgiganten Volkswagen hadde installert programvare i dieselbilar slik at dei stod fram som meir miljøvennlege enn dei eigentleg var.

