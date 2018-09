Tyfonen Jebi rammar Japan

utenriks

– Eg ber det japanske folk gjere det dei kan for å beskytte sine liv, seier statsminister Shinzo Abe.

Han oppfordrar folk til å evakuere i tide. Over 300.000 menneske i den vestlege delen av landet har fått beskjed om at dei bør evakuere. Nesten 600 flygingar er innstilte.

Jebi trefte vestkysten tysdag midt på dagen lokal tid. Japanske meteorologar har åtvara om moglege jordskred, flaum, stormflo, lynnedslag og tornadoar.

Uvêret trefte land i nærleiken av område som vart ramma av flaumkatastrofen som kosta over 220 menneske livet i byrjinga av juli.

Gigantby blir ramma

Jebi er den kraftigaste tyfonen i Japan sidan 1993, ifølgje meteorolog Ryuta Kurora ved den nasjonale vêrvarslinga i Japan.

På morgonen tysdag låg stormen 90 kilometer utanfor kysten, og allereie då hadde den vindkast på opptil 60 meter per sekund.

Det vedvarande vindstyrken er blitt målt til 45 meter per sekund. 33 meter per sekund er grensa for orkan.

Osaka, ein av dei største byane i verda, er blant dei som får merke uvêret. Det gjer også Kobe og Kyoto.

Flaum og hetebølgje

Det er venta opptil 500 millimeter nedbør i Tokai-regionen og 400 millimeter i regionane Kinki og Kanto, som omfattar Tokyo, fram til onsdag morgon.

Ei rad barne- og ungdomsskular er stengde av sikkerheitsomsyn. Styresmaktene åtvarar om bølgjer på opptil tolv meter.

I sommar vart Japan ramma av to ekstreme vêrhendingar. Flaumen og jordskreda i starten av juli, den verste vêrkatastrofen på meir enn tre tiår, vart løyst ut av rekordkraftig regn.

Kort tid seinare vart landet utsett for ei hetebølge som kosta over hundre menneske livet. I byen Kumagaya steig gradestokken til 41,1 grader – den høgste temperaturen registrert i Japan nokon gong.

(©NPK)