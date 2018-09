Storsiger til Kagames parti i parlamentsvalet i Rwanda

utenriks

Tala vart omtalt av den nasjonale avisa The New Times og andre medium i Kigali seint måndag. Partia PL og PSD, som støttar president Kagame, ligg an til å få 15 prosent av stemmene.

Miljøpartiet DGPR, som blir rekna som den einaste reelle motstandaren i nasjonalforsamlinga i Rwanda, ligg nær grensa for å få mandat, 5 prosent.

Det er 53 av dei 80 plassane i nasjonalforsamlinga som skal fordelast. Dei andre 27 plassane er reserverte for kvinner, ungdom og funksjonshemma, og representantane blir valde av spesialråd og nasjonale komitear.

Kagame har i praksis styrt Rwanda sidan 1994, men vart formelt valt til president først i 2003. Han vart attvalt for nye sju år i 2010 og deretter igjen i fjor, etter ei folkeavstemming som endra grunnlova slik at han kunne sitte ein tredje periode. Grunnlovsendringa skal ha fått 98 prosent av stemmene.

Kagame hadde lenge ei høg stjerne internasjonalt for å ha lykkast med å skape ro i landet etter folkemordet og skape økonomisk vekst. Dei siste åra har stjerna likevel bleikna i takt med at det har komme stadig fleire rapporter om knebling av opposisjonen og media i landet.

