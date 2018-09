SOHR: Russiske fly har bomba område i Idlib

utenriks

Jagarflya skal vere frå det russiske militæret og skal ha utført 30 angrep vest i Idlib tysdag, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Talsmann for opprørsalliansen Den nasjonale frigjeringsfronten, Naji Mustapha, bekreftar at angrepa ramma sju landsbyar i Idlib og to område utanfor byen Hama. Det er førebels ikkje meldt om drepne eller såra.

Idlib er den siste opprørsbastionen i Syria, og opprørarane og familiane deira har dei siste tre åra blitt evakuerte til provinsen frå andre område i landet etter avtale med regjeringa i Damaskus.

President Bashar al-Assad har lenge diskutert ein offensiv mot provinsen med sine nære allierte Russland og Iran. Måndag gav Iran si støtte til ein syrisk offensiv mot Idlib. Ikkje lenge etterpå reagerte USAs president Donald Trump og sa at russarane og iranarane ville gjere ein alvorleg feil om dei var med på den potensielle humanitære tragedien.

Russlands president Vladimir Putin seier i ei fråsegn tysdag at Syria er klar for å løyse «terrorproblemet» i Idlib, og siktar truleg til offensiven som har vore diskutert.

– Vi veit at syriske styrkar gjer seg klar for å løyse dette problemet, seier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

