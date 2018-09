Russland trur lekkasje i romstasjon kan kome av sabotasje

utenriks

Holet i det russiske romfartøyet som er kopla til den internasjonale romstasjonen, vart oppdaga i førre veke gjennom eit svakt trykkfall. Den russiske romsjefen Dmitrij Rogozin seier at holet vart utført med drill og truleg med hensikt, enten på jorda eller i rommet.

Astronautane tetta holet med tape, og hendinga var aldri livstruande. Den aktuelle delen av Sojus som vart ramma av ein lekkasje, er heller ikkje den som blir brukt til å frakte astronautane tilbake til jorda i. Først trudde romkontrollen at det var snakk om ein mikrometeoritt som hadde slått eit lite hol i skroget, men denne teorien er forlaten.

– Det har vore forsøk på drilling, og det med ei ustø hand. Spørsmålet er om det er snakk om ei produksjonshending eller ei overlagt handling, spør Rogozin.

Han la til at undersøkinga først og fremst vil rette seg mot det som kan ha hendt på bakken, men at det også finst ei moglegheit for at «noko» er gjort i rommet.

Rogozin ville ikkje utbrodere dette nærmare.

(©NPK)