Nyheitsbyrå skuldar Google og Facebook for å plyndre nyheiter

Norske NTB og ei rad andre byrå har stilt seg bak ei fråsegn skriven av franske Agence France-Presse (AFP).

Fråsegna er ein del av lobbyinnsatsen frå mediebedriftene før EU-parlamentet skal stemme over ein reform av reglane for opphavsrettar. Forslaget inneber at aviser og nyheitsbyrå må få betalt når Google og andre nettsider lenkar til artiklane deira.

– Av omsyn til Europas frie presse og demokratiske verdiar bør EUs lovgjevarar gå vidare med ei opphavsretts-reform, meiner nyheitsbyråa.

Dei peikar på at Google og Facebook i dag sikrar seg ein svært stor del av reklameinntektene på internett. Samtidig har medieinntekter frå reklame og annonsar gradvis skrumpa.

– Plyndringa til Internett-gigantane av innhald og reklameinntekter frå nyheitsmedia utgjer ein trussel både mot forbrukarar og demokratiet, heiter det i fråsegna.

Motstandarar av den foreslåtte EU-reforma meiner den vil innebere sensur av nettsider og unødvendige avgrensingar for vanlege nettbrukarar.

