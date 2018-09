Nye klimasamtalar i Bangkok

utenriks

Samtalane i den thailandske hovudstaden skal vare i seks dagar. Forhandlarar frå nesten 200 land skal prøve å komme vidare i arbeidet med eit sett reglar for gjennomføring av Parisavtalen.

Reglane skal etter planen vedtakast på klimakonferansen i Katowice i Polen i desember.

Mange land og analytikarar har likevel uttrykt bekymring for at arbeidet går sakte. Situasjonen er ikkje blitt enklare etter at president Donald Trump varsla at han vil trekke USA frå Parisavtalen.

– Vi ser at tilliten til den denne globale prosessen er på eit lågmål. Vi må presse regjeringane våre på heimebane, seier Lucy Cadena frå miljøorganisasjonen Friends of the Earth.

Noreg og mange andre land på den nordlege halvkule opplevde i sommar ekstremt høge temperaturar eller tørke. Ei rad forskarar har uttalt at den globale oppvarminga høgst sannsynleg gjorde hetebølgjene meir omfattande enn dei elles ville vore.

