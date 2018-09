Israel skulda for nye luftangrep i Syria

utenriks

Nyheitsbyrået SANA fortel at Syrias luftforsvarssystem skaut ned fleire missil som vart fyrte av frå israelske kampfly tysdag.

Angrepa skjedde i provinsane Hama og Tartus, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Eksilgruppa opplyser at dei israelske kampflya flaug inn i Syria frå libanesisk luftrom og at angrepa var retta mot iranske stillingar.

Israel har ikkje kommentert påstandane om dei siste rakettangrepa. Men tidlegare tysdag opplyste ein israelsk militærtenestemann at Israel har utført rundt 200 angrep i Syria det siste halvtanna året.

Rundt 800 rakettar og bomber vart brukte i angrepa, sa den ikkje namngitte kjelda til nyheitsbyrået AFP. Han stadfesta dermed detaljar som først kom frå israelske medium. Ifølgje kjelda var dei aller fleste angrepa retta mot iranske styrkar.

Iran støttar president Bashar al-Assad i den syriske borgarkrigen. Israel vert rekna for å stå bak ei rekke angrep mot iranske styrkar, men den israelske hæren stadfestar sjeldan å ha utført angrep i Syria.

(©NPK)