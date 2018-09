EU-domstolen: Bilar i køyrbar stand må forsikrast sjølv om dei ikkje er i bruk

utenriks

Dommen fall i ei sak der ein son tok bilen til mor si utan hennar vitande og døyde i ei ulykke. Den portugisiske kvinna hadde ikkje brukt bilen på lenge på grunn av sjukdom og hadde parkert han framfor huset sitt.

Ho hadde ikkje formelt varsla bilmyndigheitene om at bilen ikkje lenger var i bruk, men den var ikkje lenger dekt av trafikkforsikring.

I november 2006 tok sonen bilen utan at ho visste det og utan hennar tillating. Bilen sklei av vegen, og sonen og to medpassasjerar blei drepne. Eit garantifond i Portugal betalte den lovpålagde kompensasjon til dei etterlatne, men kravde så kvinna som eigde bilen, for 4,4 millionar kroner.

Ho argumenterte med at ho ikkje hadde ansvar i saka og at ho ikkje var plikta til å betale forsikring, ettersom ho ikkje hadde til hensikt å bruke bilen meir. Saka blei sendt til EU-domstolen for å få hjelp til å tolke regelverket.

Domstolen kom til at alle bilar som ikkje formelt er trekt ut av bruk, og elles er i køyrbar stand, må dekkjast av ei trafikkforsikring. Domstolen sa også at det ikkje er noko i EUs regelverk som hindrar eit utbetalande selskap i å søkje regress frå ein person som har latt vere å teikne forsikring.

Saka er no, med EU-domstolens fortolking, tilbake i det portugisiske rettsvesenet.

