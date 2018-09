Xi: Ingen politisk agenda knytt til Kinas investeringar i Afrika

utenriks

Den kinesiske presidenten talte i forkant av eit to dagar langt kinesisk-afrikansk toppmøte der Kinas såkalla Belt and Road-initiativ er hovudtema.

Belt and Road er eit globalt kinesisk infrastrukturprogram, der målet er å auke Kinas tilgang til utanlandske marknader og ressursar og å auke innverknaden landet har i utlandet. Kina har allereie lånt milliardar av dollar til land i Asia og Afrika til vegar, jernbane, hamnar og andre store infrastrukturprosjekt.

Kritikarar har åtvara om at prosjektet fører til at fleire land får massiv gjeld til Kina. Blant anna vart det i ein ny rapport frå den amerikanske tenkjetanken Center for Global Development slått fast at det er «alvorlege bekymringar» knytt til utanlandsgjelda i åtte land som har fått Belt and Road-pengar.

Dette er ikkje målet, understreka Xi like før Forumet for kinesisk-afrikansk samarbeid (FOCAC) vart sparka i gang måndag.

– Kinas investeringar i Afrika kjem utan politiske forpliktingar. Kina blandar seg ikkje inn i Afrikas interne spørsmål, og prøver ikkje å få Afrika til å rette seg etter Kinas vilje, sa Xi.

– Kinas samarbeid med Afrika er tydeleg retta mot å fjerne flaskehalsane som står i vegen for afrikansk utvikling. Ressursane frå vårt samarbeid skal ikkje brukast på forfengelegheit, men brukast der dei tel mest, fortsette han.

Under førre FOCAC-toppmøte i 2015 lova Xi 60 milliardar dollar i lån og «assistanse» til land i Afrika. Dei afrikanske landa håpar at pengane kan bidra til industrialisering på kontinentet.

