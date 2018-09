Tyske band skal halde antirasistisk konsert i Chemnitz

utenriks

Blant banda som har sagt ja til å opptre, er Toten Hosen, Kraftklub og Feine Sahne Fischfilet. Tusenvis av menneske er venta til konserten, som begynner klokka 17.

Demonstrasjonane i Chemnitz braut ut etter at ein tysk mann vart knivdrepen under ein byfestival for ei dryg veke sidan. To unge menn frå høvesvis Syria og Irak er sikta i saka.

Laurdag samla rundt 11.000 nasjonalistiske og antimuslimske demonstrantar seg i Chemnitz' gater. Dei vart møtt av 3.000 motdemonstrantar. Ifølgje politiet vart minst 18 personar skadde i samanstøytane. Det er registrert 37 lovbrot, blant anna fleire tilfelle av vald og hærverk.

(©NPK)