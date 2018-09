utenriks

Dei to journalistane vart tiltalte for å ha leke statshemmelegheiter i samband med at dei jobba med ei sak om forfølginga av den muslimske rohingya-minoriteten.

– Dei har brote lova om statshemmelegheiter og blir dømde til sju års fengsel kvar, sa dommar Ye Lwin i retten måndag.

Strafferamma for lovbrotet er 14 års fengsel. Saka mot dei to er blitt fordømt av presseorganisasjonar verda over.