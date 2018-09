Medium: Japan må stoppe import av olje frå Iran etter press frå USA

utenriks

Det er blant anna nyheitsbyrået Jiji og lokale medium som melder at Japan har prøvd å få på plass ei ordning for å få fortsette å importere råolje frå Iran, men at dette ikkje ser ut til å lykkast.

President Donald Trump trekte i mai USA ut av atomavtalen med Iran, og i august sett USA i verk sanksjonar som skal hindre at andre land handlar med Iran. I første omgang gjeld det varer som teppe, gull og nøtter. I andre fase av desse sanksjonane vil Irans olje- og bankindustri bli ramma. Sanksjonane blir innført 5. november.

Ein talsperson for handelsmyndigheitene i Japan bekrefta måndag at eit unntak for Japan har vore tema i samtalar med USA, men ønskte ikkje å gi ytterlegare kommentarar.

Oljeimportørane ønsker ikkje å kommentere opplysningane.

Ressursfattige Japan er avhengig av råoljeimport frå heile Midtausten for å dekke sine behov. Iran stod likevel berre for 5,3 prosent av den totale råoljeimport til Japan i fjor.

(©NPK)