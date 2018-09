Måling: Tre av fire russarar imot pensjonsreform

utenriks

Undersøkinga er utført av Russlands største uavhengige gallupinstitutt, Levada-senteret, og vart publisert måndag.

Berre éin av ti seier dei ville stemt ja til reforma, som president Vladimir Putin og regjeringa meiner er heilt nødvendig for å sikre økonomisk stabilitet.

Over halvparten seier dei gjerne deltar i demonstrasjonar mot endringane.

Reforma inneber at pensjonsalderen blir heva med fem år for både kvinner og menn. Den blir dermed 60 år for kvinner og 65 år for menn. Forventa levealder i Russland er i snitt 66 år for menn og 77 år for kvinner.

I helga har det vore store demonstrasjonar mot pensjonsreforma i fleire russiske byar. Fleire av protestane har vore arrangert av det russiske kommunistpartiet.

