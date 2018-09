Fem omkom i bussulykke i Nord-Spania

utenriks

Rundt 20 andre vart skadde i ulykka, som skjedde måndag ettermiddag i regionen Asturias, opplyser ein talsperson for styresmaktene.

Det er førebels uklart kvifor bussen kolliderte med ei betongsøyle under ein viadukt som går over motorvegen. Bilete publisert av lokale medium viser at fremre del av bussen er delt i to av brupilaren.

Blant dei skadde er bussjåføren, som fekk ein kroppsdel amputert i ulykka.

Bussulykka er den verste i Spania sidan mars 2016, då 13 utanlandske studentar omkom i Catalonia.

