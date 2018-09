Asylsøkar dømt til fengsel for drap på 15 år gammal ekskjæraste i Tyskland

utenriks

Ein reknar med at asylsøkaren er frå Afghanistan, slik han sjølv hevdar, men dette er ikkje fastslått sikkert.

Drapet skjedde på eit apotek på høglys dag. Asylsøkaren har sjølv oppgitt at han var 15 år, men ekspertar meiner han var mellom 17 og 20 år då drapet skjedde. Ettersom det er tvil om alderen, har rettssaka blitt ført i ein ungdomsdomstol. Saka gjekk derfor for lukka dører.

Påtalemakta hadde lagt ned påstand om ti års fengsel, mens forsvararane bad om sju år og seks månader.

Saka har ført til ein opphissa debatt om korleis styresmaktene bør handtere kriminalitet som innvandrarar står bak, spesielt dei som kjem med falske opplysningar når dei søkjer om asyl. Drapet førte også til fleire demonstrasjonar mot innvandring i Kandel, som har om lag 9.000 innbyggjarar og ligg sørvest i Tyskland.

Dommen kjem ei dryg veke etter at ein tysk mann vart knivdrepen i Chemnitz i delstaten Sachsen. To unge asylsøkarar frå Syria og Irak er sikta i samband med drapet, som har løyst ut store høgreorienterte demonstrasjonar mot innvandring.

Berre to veker før 15-åringen vart drepen, melde ho den tidlegare kjærasten til politiet for mishandling, tvang og krenkingar. To dagar seinare vart han også meldt av faren hennar.

Påtalemakta trur at motivet for drapet var sjalusi etter at jenta slo opp med han.

