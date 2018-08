Verdien på argentinsk valuta rasar

utenriks

Kursfallet kjem trass i at argentinske styresmakter og Det internasjonale pengefondet (IMF) har sett i verk kraftige tiltak for å stoppe det drastiske verdifallet. Blant anna sette sentralbanken tidlegare på dagen opp styringsrenta frå 45 til 60 prosent.

Onsdag vart dessutan Argentinas president Mauricio Macri og IMF-sjef Christine Lagarde einige om å skunde på utbetalinga av eit lån på 50 milliardar dollar for å stabilisere den økonomiske situasjonen.

Avviser krise

Trass i tiltaka som er sette i verk, avviser Macris stabssjef, Marcos Peña, at landet er ramma av økonomisk krise.

– Vi opplever ikkje økonomisk svikt. Dette er ein transformering, ikkje ein svikt. Og i overgangsperiodar vil ein oppleve vanskelege augneblinkar, seier Peña.

Han understrekar at Macris politikk sikrar finanspolitisk balanse, utvikling og vekst. Samtidig seier ratingbyrået Moody's at tiltaka frå sentralbanken er eit klart signal om at den økonomiske politikken som er blitt ført i landet, ikkje har lykkast med å takle det økonomiske presset mot Argentina.

Låneavtale møter motstand

Sidan byrjinga av året har verdien på pesoen falle med over 40 prosent målt mot kursen på dollar. Ved stengjetid torsdag var vekselkursen mot dollar på 39.87 peso.

Avtalen om at Argentina skulle låne 50 milliardar dollar vart inngått med IMF i juni. Håpet var då at lånet ville stabilisere situasjonen.

Låneavtalen er blitt møtt med motstand i Argentina, der mange gir IMF skylda for den økonomiske krisa landet gjekk gjennom i 2001. Macri hevda likevel avtalen er heilt nødvendig for å unngå ei ny økonomisk krise.

