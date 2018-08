Storbritannias brexit-forhandlar trur på avtale i oktober

utenriks

Raab kommenterte saka etter eit møte med EU-motparten sin Michel Barnier i Brussel fredag. Begge partar forsikra at det har vore framgang på ein del frontar, mellom anna når det gjeld delinga til politiet av informasjon.

Barnier og Raab måtte likevel slå fast at dei vanskelegaste temaa framleis står uløyst.

Ein avtale i midten av oktober fell saman med det neste EU-toppmøtet 18. oktober. Raab sa han kjenner seg sikker på at ein avtale vil vera på plass innan den tid, men ville ikkje seia noko om kor stor sjansen er for å koma i mål.

Barnier uttalte seg meir forsiktig. Han seier partane seinast må ha ein avtale klar i november viss han skal vera på plass når Storbritannia etter planen forlèt EU 29. mars 2019. Eit eige toppmøte om saka kan bli nødvendig.

Eitt av dei største problemområda er korleis grensa skal fungera mellom EU-medlemmen Irland og Nord-Irland, som forlèt Unionen saman med Storbritannia.

Barnier tok fredag opp at ein avtale om grensa er nødvendig for å koma i hamn med ein større brexit-avtale.

Med ein deadline som rykkjer stadig nærmare og usemje om mange spørsmål, er bekymringa aukande for at Storbritannia forlèt EU på ein kaotisk måte utan nokon avtale på plass. Det kan få store følgjer for økonomien.

(©NPK)