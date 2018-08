Nytt håp for taus NASA-farkost på Mars

utenriks

Opportunity blir rekna som ein av dei store suksessane til NASA. Den vesle forskingsroboten landa på Mars i 2003 i det som skulle vera eit 90 dagar langt oppdrag, saman med tvillingroboten Spirit. Mens Spirit køyrde seg fast i 2009, har Opportunity halde det gåande heilt til nå.

Sandstormen blei likevel eit stort problem for den vesle farkosten, som er avhengig av solkraft. Stormen tok til 30. mai, og sidan 10. juni har kontrollsentralen ikkje høyrt noko frå Opportunity. Han gjekk i dvalemodus då sandstormen formørka himmelen på den raude planeten.

I ei fråsegn kallar NASA situasjonen for Opportunity for kritisk, men legg til at forskarteamet som styrer roboten er «forsiktig optimistisk».

– Opportunity har overvunne store utfordringar på dei over 14 åra sine på Mars, skriv dei.

Viss det ikkje blir oppnådd kontakt, vil NASA gje opp den aktive leitinga i midten av oktober.

– Høyrer vi ikkje noko innan 45 dagar, vil teamet måtte konkludera med at kulden på Mars og støvet som blokkerer sola har ført til ein type feil som ikkje kan rettast opp, seier NASAs prosjektleiar John Callas.

Opportunity har i så fall likevel halde det gåande 60 gonger lenger enn planlagt. Forskingsroboten skulle etter planen berre køyra nokre hundre meter, men har sidan 2003 reist 45 kilometer på Mars-overflata. På ferda har han funnet teikn til at det ein gong var flytande vatn og forhold der mikroorganismar kunne leva på Mars-overflata.

(©NPK)