Nicaragua utviser FN-team

utenriks

Ein ikkje namngjeven FN-tenestemann opplyste fredag at teamet har blitt bede om å forlata landet. Vedkommande seier også at FNs tryggingsråd vil diskutera situasjonen i Nicaragua 5. september.

Onsdag offentleggjorde FNs høgkommissær for menneskerettar ein rapport der styresmaktene blir kritiserte for å undertrykkja opposisjonen både ute på gatene og i domstolane. Enkelte demonstrantar risikerer å bli dømde for terror etter å ha blitt arrestert under protestane mot president Daniel Ortega.

Regjeringa har kritisert rapporten for å vera partisk. Dei meiner mellom anna at FN ikkje har teke høgd for at reaksjonen til regjeringa er eit svar på det som blir skildra som eit mislykka kupp.

