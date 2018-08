EU-kommisjonen vil kutta skiljet mellom sommar- og vintertid

utenriks

– Det bør vera sommartid året rundt, sa president i kommisjonen Jean-Claude Juncker fredag.

Bakgrunnen for standpunktet er ei omfattande EU-spørjeundersøking. Her svarte 84 prosent at dei ikkje lenger ønskjer å stilla klokka fram og tilbake. Over 4,6 millionar menneske deltok, noko som er ny rekord i denne typen undersøkingar.

4,6 millionar utgjer berre 0,89 prosent av befolkninga i EU, og deltakinga varierte sterkt mellom landa. Juncker meiner likevel at politikarane bør retta seg etter resultatet.

– Tilrådinga mi til Kommisjonen er at viss ein spør borgarane om noko, så må ein gjera det borgarane seier.

Dersom EU opphevar skiljet mellom sommar- og vintertid, vil vedtaket også gjelda Noreg. Kommisjonen skal innan nokre veker utarbeida eit forslag som så må vurderast av EU-parlamentet og medlemslanda.

Endringa vil kunne ta til å gjelda i 2020 eller 2021. EUs transportkommissær Violeta Bulc seier forslaget til kommisjonen vil innebere at kvart enkelt medlemsland får velja om dei vil innføra permanent sommar- eller vintertid.

Det å stilla klokka fram og tilbake har gått føre seg lenge. Ordninga blei i nokre europeiske land innført under første verdskrigen.

(©NPK)