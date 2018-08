Dommar stoppa jakt på grizzlybjørnar

utenriks

Det er ein siger for naturvernarar og for fleire amerikanske urfolk som har saksøkt amerikanske styresmakter som i 2017 opna for avgrensa jakt på 700 bjørnar i og rundt nasjonalparken Yellowstone. Dei håpar framleis på ein fullstendig stans i fellinga av bjørn.

Jakta skulle offisielt ha starta laurdag morgon, men dommar Dana Christensen stoppa det som ville blitt den første jakta på grizzlybjørnar i dei 48 samanhengande delstatane i USA sidan 1991. Fram til då tillét Montana at 14 bjørnar kunne felles kvar haust.

I 1975 var det berre 136 bjørnar igjen i den berømte nasjonalparken, som ligg i delstatane Idaho, Montana og Wyoming. Det vart derfor innført ei rad tiltak for å beskytte bjørnane, og i fjor vart det klart at bjørnen ikkje lenger er utryddingstrua.

Grizzlybjørnar er framleis utryddingstrua i andre delar av Montana og Idaho.

Yellowstone er ein av USAs eldste og mest populære turistattraksjonar, og tiltrekkjer seg kvart år millionar av besøkjande.

