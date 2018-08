Den katolske kyrkja i Australia avviser varslingsplikt

utenriks

Den katolske kyrkja uttalte at varslingsplikt og vidareformidling av innhald frå eit skriftemål ikkje er i samsvar med deira tru.

– Dette er ikkje fordi vi meiner vi er heva over lova eller fordi vi ikkje meiner sikkerheita til barn er viktig. Men vi trur berre ikkje at tryggleik og teieplikta er gjensidig utelukkande, seier erkebiskop Mark Coleridge og lova at kyrkja ikkje lenger vil dekke over overgrep.

Forslaget og fråsegna frå erkebiskopen kjem i kjølvatnet av rapporten til ein australsk granskingskommisjon om seksuelle overgrep mot barn i australske institusjonar og organisasjonar.

Sidan 2012 er granskingskommisjonen blitt kontakta av tusenvis av menneske som har fortalt om overgrep på barneheimar og skular, og i kyrkjer, sports- og ungdomsklubbar.

Kommisjonen antar at om lag 60.000 personar som framleis er i live, har krav på erstatning for lidingane dei er påført.

