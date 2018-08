utenriks

Singapore, Frankrike og Argentina er blinka ut som passande møtestader, skriv den russiske avisa.

Putins talsmann Dmitrij Peskov seier til avisa at Russland gjerne kan tenkje seg samtalar på tomannshand mellom dei to leiarane. Men Peskov konstaterer at det vil krevje at det er eit "gjensidig" ønske frå USAs side.

Trump fekk kraftig kritikk på heimebane etter toppmøtet med Putin i Helsingfors i juli. Trump vart da kritisert for å ha vore for ettergivande overfor Putin.

