Tysk arbeidsløyse på stabilt rekordlågt nivå

utenriks

Dei sesongjusterte tala som styresmaktene la fram torsdag viser ei arbeidsløyse som er uendra sidan mai. Ein må tilbake til gjenforeiningstida i 1990 for å finne eit like lågt nivå.

– Arbeidsmarknaden fortset å utvikle seg fordelaktig, seier det tyske arbeidsdirektoratet BAs sjef Detlef Scheele.

Vanlegvis pleier arbeidsløysa å stige i august fordi studentar som er nyutdanna registrerer seg som jobbsøkarar, og næringslivet ventar med nytilsettingar til etter at ferien er over.

Tysklands økonomi er Europas største. Den blir no driven framover både på grunn av større innanlandsk etterspørsel og meir eksport. Det er venta at økonomien vil fortsette å vekse dei kommande månadane og at arbeidsløysa dermed framleis held seg låg.

(©NPK)