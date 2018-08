Tre tidlegare Nato-sjefar vil oppkalle det nye hovudkvarteret etter McCain

utenriks

I eit brev til The Times i London seier Anders Fogh Rasmussen (2009-2014), lord George Robertson (1999–2003) og Javier Solana (1995–1999) at ei slik handling vil ære og vidareføre McCains arbeid for transatlantisk eining.

– I eigenskap av å vere tre tidlegare generalsekretærar trur vi at den transatlantiske alliansen er hjørnesteinen i ei stabil, fredeleg og fri verd. Få ting symboliserer denne alliansen, og den varige nytta av amerikansk leiarskap, meir enn livet og arbeidet til John McCain, heiter det i brevet.

Dei tre seier at heile Europa følte at McCain var ein av deira, trass i at han var amerikansk senator. Hans arbeid var eit lys for alle oss som trur at transatlantisk eining er den einaste måten å sikre freden på, skriv dei tre.

Betale tilbake

– Derfor oppmodar vi Nato innstendig om å betale tilbake for denne livslange tenesta ved å oppkalle det nye hovudkvarteret etter senator McCain, heiter det.

Anders Fogh Rasmussen reiser til Washington for å delta i minneseremonien for McCain laurdag.

Også eit medlem av det britiske underhuset har forslått å ære MaCain på denne måten. Frå Nato-hald blir forslaga godt mottatt.

– Namneforslaget vil bli grundig vurdert. Generalsekretæren har enorm respekt for senator John McCain, seier NATO-talskvinne Oana Lungescu til CNBC.

Heidra

Generalsekretær Jens Stoltenberg heidra John McCain i ei twittermelding laurdag, då nyheita om at han var gått bort vart kjent.

– John McCain var soldat og senator, amerikanar og atlantist. Han vil bli hugsa både i Europa og Nord-Amerika for sitt mot og sin karakterstyrke, og som ein sterk tilhengar av Nato, skreiv Stoltenberg.

Nato-hovudkvarteret er bygd rett over vegen for det gamle, provisoriske brakkekomplekset frå 1960-talet. Det nye vart formelt innvigd under toppmøtet i mai. Det er eit imponerande syn i glas og metall med ein prislapp på rundt åtte milliardar kroner.

(©NPK)