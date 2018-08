Sør-Sudan tek opp att oljeproduksjon

utenriks

Kunngjeringa torsdag kom under ein månad etter at partane i konflikten skreiv under på ein våpenkvileavtale. Tidlegare denne veka varsla partane at dei også skal skrive under på ein fredsavtale.

Landet har i dag ein oljeproduksjon på 130.000 fat dagleg. Den blir auka til nesten 300.000 når produksjonen neste månad blir teken opp att i delstaten Unity. Det vil i sin tur gi rundt 5 milliardar dollar til statskassa dei neste fem åra, ifølgje generaldirektøren i oljedepartementet, Awow Daniel Chuang.

Styresmaktene har også mål om å auke oljeproduksjonen i delstaten Upper Nile til 200.000 fat per dag.

Landet vart sjølvstendig i 2011 etter ein 22 år lang borgarkrig mot Sudan som enda med fredsavtale i 2005. Noreg spelte ei viktig rolle i forhandlingane.

Men etter to år som sjølvstendig nasjon braut det ut konflikt mellom Sør-Sudans opprørsleiar Riek Machar og president Salva Kiir. Titusenvis vart drepne og millionar drivne på flukt i tida som følgde, og oljefelta i delstaten Unity nord i landet vart øydelagde.

Sør-Sudan sit på dei tredje største oljereservane i Afrika.

